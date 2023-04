Esposizione di abiti sartoriali, giochi per bambini e street food

In centro città ecco ‘Made in Italy’, la manifestazione che – oggi e domani – animerà piazza Mazzini, piazza Garibaldi, il Centro Pergoli e l’isola pedonale con attrazioni per bambini, stand di artigianato, street food e l’esposizione di magnifici abiti sartoriali. In piazza Garibaldi tornerà Pompieropoli, la kermesse per i bimbi che nelle precedenti tappe falconaresi ha sempre fatto il pieno di partecipanti. A partire dalle 15 di oggi i più piccoli potranno cimentarsi in giochi alla scoperta del mondo dei pompieri, con simulazioni di un mestiere tanto amato. Sempre in piazza Garibaldi ci sarà il softair con il gruppo dei Bulls e gli animali cavalcabili. In piazza Mazzini sarà allestita invece una grande area gioco nel villaggio dei puffi, aperta anche al mattino. Sempre il pomeriggio si svolgeranno i laboratori gratuiti tematici. Apriranno invece al mattino gli stand di hobbisti, artigiani e creativi che saranno affiancati da quelli dello street food: birra artigianale, fritti misti, arrosticini, crepes, panini per ogni gusto, dolciumi e zucchero filato. All’interno dei saloni del Centro Pergoli sarà ospitata l’esposizione di foto e magnifici abiti sartoriali di Anna Maria Quaresima.