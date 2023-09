Esposizione di cimeli ciclistici a Palazzo Pianetti, la passione di Giuseppe Rocchetti

I grandi campioni del ciclismo e i cimeli di Giuseppe Rocchetti in mostra nelle sale espositive Betto Tesei a palazzo Pianetti. La mostra è fra gli eventi di punta della della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, volta a coinvolgere quante più persone e spingerle a scoprire come "raggiungere certi luoghi della nostra città spesso sia più veloce e semplice che con le auto", spiega l’assessora Valeria Melappioni accanto a Giuseppe Rocchetti, 86 anni e una grande passione per i pedali sia da corridore che da tifoso. Proprio Rocchetti ha messo a disposizione le sue bici, maglie come quella del grande Fausto Coppi e cimeli per la mostra aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 fino al 21 settembre, ma anche la prossima settimana al mattino. Tante le iniziative anche in collaborazione con Legambiente: domani dalle 7 alle 9 riparte il Giretto d’Italia: a chi si reca in bicicletta o a scuola passando per uno dei 4 check point allestiti in via Gola della Rossa, Arco Clementino, via Lorenzo Lotto e Piazzale San Savino, verranno consegnati biglietti per partecipare all’estrazione finale di premi (il 29 settembre, alle 18, nelle sale espositive Betto Tesei). Sarà consegnato anche un buono caffè.