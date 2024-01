Esposto dei genitori: controlli della polizia

Abuso di alcol prima dell’ingresso in discoteca: c’è un esposto da parte dei genitori e la polizia mette in campo una raffica di controlli. Nel corso del weekend, personale di polizia giudiziaria coordinato dal dirigente vice questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore Cesare Capocasa e d’intesa con il prefetto Ordine Saverio, hanno attuato un servizio straordinario di controllo anti-movida. Specie in corrispondenza della discoteca Miami di Monsano importante polo di attrazione per moltissimi giovani. L’esposto dei genitori lamentava problemi tra ragazzi e nella fase di accesso al locale, alla quale sono preposti gli addetti dello staff del locale. Gli accertamenti hanno confermato la regolarità degli steward, regolarmente iscritti nell’albo prefettizio, ma anche lo stato di ebbrezza di alcuni giovani che prima di entrare in discoteca sono soliti bere alcolici in gruppo. Alcuni di essi sono stati diffidati dai poliziotti a tenere una condotta conforme alla legge e a non mettersi tassativamente alla guida di veicoli. Sono 24 le persone identificate 24 di cui 16 extracomunitari. Sette le persone con precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio e altrettante le perquisizioni alla ricerca di armi o oggetti contundenti le quali hanno avuto esito negativo