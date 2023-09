Esposto per la sicurezza a Chiaravalle: protesta contro furti e scippi

"Furti e scippi ai danni di anziani, sicurezza pubblica da garantire, scarsa igiene e decoro": scatta l’esposto al prefetto Darco Pellos. A firmarlo il gruppo Pronti per Chiaravalle, il circolo cittadino Fratelli d’Italia e il neo consigliere comunale Massimo Pistoni. "Abbiamo effettuato – spiegano – diverse interrogazioni prima come "Fratelli d’Italia" e poi con la lista civica "Pronti per Chiaravalle". Gli ultimi fatti di cronaca riportano notizie di furti indisturbati in abitazioni con operazioni di scasso e scippi ai danni delle persone più anziane. Non si dà risposta a quei cittadini che reclamano sicurezza e integrità di libera circolazione sul territorio comunale". Per i firmatari "nei vari vicoli e passaggi pedonali di sera i cittadini sono ostaggio di gruppi di giovani e giovanissimi senza controllo". Si denunciano inoltre "sempre più costanti episodi di vandalismo ai danni dei beni pubblici e privati, mentre i fenomeni delle aggressioni verbali e il timore di attacchi fisici aumentano continuamente. Abbiamo raccolto decine di testimonianze di persone anziane e non, stanche e rassegnate, vittime di una condotta deplorevole di pochi".