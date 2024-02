Espropri per il fotovoltaico: "Non sapevamo"

Campi di fotovoltaico anche a Fabriano fra Paterno e Argignano con un elettrodotto da 5.5 chilometri, al via le procedure per gli espropri e le occupazioni di suolo. I proprietari di terreno hanno ricevuto gli avvisi "senza alcuna previa informazione", denunciano. E scoppia così un nuovo caso, anche politico, nella città della carta dopo la grande mobilitazione di Sassoferrato dove si è costituito un comitato che, forte di oltre 3mila firme, si sta battendo per impedire l’insediamento. A sollevare la questione soprattutto per la "mancata informazione ai cittadini" sono stati gli ex sindaci Gabriele Santarelli e Roberto Sorci, quest’ultimo oggi consigliere di opposizione e il suo vicino di scranno Lorenzo Armezzani. "Ecco quello di cui tutti parlano senza mai dire di chi si sta parlando – evidenzia Armezzani – il campo solare fra Paterno e Argignano da 5.5 Megawatt, una voragine di circa 30mila metri quadrati e un elettrodotto da 5.5chilometri, di cui uno interrato, che arriverà fino a Santa Croce con ben 55 pilastri sopra suolo. Sarà costruito su area agricola, in una zona a potenziale interesse archeologico, considerata la vicinanza di Attiggio e comporterà inoltre l’abbattimento parziale di un bosco per consentire il passaggio dell’elettrodotto. L’Amministrazione lo sa dall’agosto scorso. I cittadini invece lo hanno scoperto con la notifica dei vincoli di esproprio. Altri, e fra questi quelli di Attiggio e Paterno, per niente". Un’assemblea sul tema la giunta l’ha convocata al circolo di Argignano per venerdì ma la conferenza dei servizi si sarebbe già aperta nei mesi scorsi.

Per Sorci sono "già tre richieste di impianti di buona pezzatura elettrica", presentate con il silenzio assordante del sindaco e del suo cerchio magico, senza nessuna informativa preventiva né alla politica, in particolar modo alla sua maggioranza, né ai cittadini, che ignari di ciò, si sono visti recapitare le lettere di dichiarazione di esproprio per pubblica utilità per la realizzazione di un elettrodotto sulle loro proprietà. Il tutto per consentire investimenti di natura privata. E questa era un’amministrazione che faceva della partecipazione e trasparenza il suo asset politico. Le richieste dei privati sono rispondenti alle attuali leggi che prevedono realizzazioni in siti come: aree industriali, zone a destinazione agricola con distanza max da aree a destinazione industriale entro i 500 metri, in discariche e cave dismesse". Secondo l’ex sindaco Sorci si rischia di passare dalla definizione di "città della carta edelle lavatrici" a "città dei campi fotovoltaici", "perché sono in preparazione altri progetti viste le potenziali aree industriali presenti nel Comune la maggior parte a campo verde".

Sara Ferreri