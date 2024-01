Espulso, ma girava in città. Scatta nuova denuncia

Il 21 agosto scorso, alla vista degli agenti della Polizia locale, era scappato tra ponteggi e impalcature a cinque metri d’altezza per sottrarsi all’identificazione. Era in Italia senza titoli, ma come niente fosse era intento a lavorare per la ristrutturazione di un immobile di via Flaminia. A distanza di sei mesi è stato nuovamente sorpreso mercoledì, nonostante fosse gravato da un decreto di espulsione. Ed è così finito nuovamente nei guai il marocchino 30enne che, in estate, se l’era data a gambe dal cantiere in cui era (ir)regolarmente impegnato. L’uomo è stato intercettato dai vigili durante un servizio di controllo dei parchi e sull’immigrazione. Sono stati sei i soggetti identificati, tra cui appunto il marocchino: aveva a suo carico un decreto di espulsione, scattato dopo l’identificazione in via Flaminia. Dunque è stato portato in Questura per il foto segnalamento, denunciato e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione. Come si diceva, a metà agosto 2023 era stato trovato sospeso su un ponteggio a cinque metri d’altezza, apparentemente senza tutti gli ausili previsti per la sicurezza ed era scappato alla vista delle divise. Gli agenti della Polizia locale, che erano andati a fare un controllo, lo avevano inseguito e raggiunto. È emerso che il muratore, che non aveva con sé alcun documento, era un 30enne del Marocco senza permesso di soggiorno e che, ovviamente, non era stato assunto regolarmente. Già allora il giovane era stato accompagnato in Questura per l’identificazione e l’espulsione. Anche il datore di lavoro era stato denunciato.