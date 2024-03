"Essenziale andata e ritorno in giornata"

Non soddisfa le esigenze delle Marche un’offerta di voli di continuità da Ancona-Falconara verso Roma e Milano in cui non siano previste andata e ritorno nella stessa giornata, ma su due giorni. A sottolinearlo il presidente della Regione Francesco Acquaroli parlando dell’offerta presentata due giorni fa dalla compagnia aerea Sky Alps (per Roma e Milano ma non per Napoli) per i voli di continuità relativi alla manifestazione d’interesse promossa dall’Enac dopo il recesso di Aeroitalia. Che, nelle more della procedura, continua a fornire il servizio per Roma, Napoli e Milano. La Regione co-finanzia i voli di continuità con 3,1 milioni di euro l’anno. "L’offerta non è soddisfacente – ha detto Acquaroli per la Regione che dovrà dare un proprio parere all’Enac - perché prevede il volo andata e ritorno su due giorni diversi e credo che tutta la nostra comunità, i professionisti, gli imprenditori e tutti coloro che sono interessati alla continuità territoriale, non vedono in questo tipo di servizio la soluzione ideale per i propri spostamenti".

"Noi vogliamo un’andata e ritorno sullo stesso giorno – ha rivendicato il presidente – che possa consentire, magari rimodulando gli orari, la possibilità di muoversi in giornata su Milano e Roma, e anche su Napoli, questo era l’obiettivo principale. Le mete assolutamente più importanti sono Roma e Milano perché ci consentono, come hub aeroportuale, di muoverci a livello internazionale". Secondo il presidente della Regione Marche, "voli che arrivino a destinazione praticamente a metà giornata di fatto compromettono la mobilità, la possibilità di lavorare, di arrivare al Ministero, nell’impresa, di arrivare alla meta predestinata in maniera soddisfacente". "Enac dovrà recepire la missione che aveva inizialmente, la continuità territoriale - secondo ha proseguito -, e dovrà cercare di trovare una soluzione che possa essere più soddisfacente di quella che è stata proposta. Noi rimaniamo molto fiduciosi perché siamo consapevoli delle difficoltà – ha concluso Acquaroli –, ma siamo consapevoli anche che l’offerta e il bando possono essere rimodulati, cercando di andare incontro alle esigenze".