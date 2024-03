"Per molto tempo, ai ragazzi abbiamo chiesto di aderire alle aspettative ideali di genitori e insegnanti. Li abbiamo cresciuti come piccoli adulti, li abbiamo spinti a socializzare, li abbiamo protetti dall’infelicità e dal dolore. Oggi però lo scenario sta cambiando". Di questo (e di molto altro) si parlerà lunedì (18 marzo), alle 18, nell’Aula Magna del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Ancona, anche alla luce dei fatti che hanno recentemente interessato le Marche e Ancona. All’incontro pubblico, e dunque aperto a tutta la cittadinanza, parteciperà il professor Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta di formazione psicoanalitica, nonché autore del libro ´Sii te stesso a modo mio – Essere adolescenti nell’epoca della fragilità adulta´ (Raffaello Cortina Editore, 2023). "Siamo approdati a una società che non si limita più a chiedere ai ragazzi di essere all’altezza delle nostre aspettative, ma li costringe a seguire un mandato paradossale ´Sii te stesso, ma a modo mio´", dice il prof. Lancini. "Ciò che deve stare a cuore alla scuola non può essere solo la preparazione culturale, che deve essere solida e al passo con i tempi, ma anche il benessere degli studenti – sottolinea la preside Rucci – L’apprendimento infatti passa attraverso emozioni positive, che vanno promosse e coltivate a scuola. Disagio, ansia, paura e malessere sono i più grandi nemici dell’apprendimento". Prenotazioni su Eventbrite.