"Essere informati è un diritto, i giovani lo facciano rispettare"

Tra i partner storici di ‘Cronisti in classe’ c’è Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Il Segretario Marco Pierpaoli sottolinea come "noi vogliamo essere presenti in tutte le iniziative che hanno come finalità quella di formare i giovani ad essere responsabili e a prendersi cura di ciò che li circonda. Questa iniziativa spinge ad avere uno sguardo attento su diverse tematiche, ad analizzarle a non subirle. Un atteggiamento questo che riteniamo sia fondamentale di cui hanno bisogno anche le nostre imprese".

Pensa che una realtà economica importante come la Confartigianato debba essere vicina al mondo della scuola, anche considerando le future scelte professionali da parte dei ragazzi?

"Per noi questo è fondamentale. Siamo impegnati quotidianamente in iniziative e incontri con le scuole per far conoscere agli studenti la realtà imprenditoriale che rappresentiamo e la nostra Associazione. Le nostre imprese sono custodi di un saper fare che arriva dalla tradizione, ma che si è evoluto. Oggi gli artigiani sono imprenditori con competenze manuali, ma anche tecnologiche, digitali, relazionali; creano prodotti e servizi preziosi. Intercettare i ragazzi già nelle aule, far conoscere le potenzialità anche occupazionali della micro e piccola impresa e farli appassionare di questi ‘mestieri’ vuol dire garantire un futuro alle imprese, all’economia e alla società".

Il giornalismo su carta, fatto da professionisti, è in crisi, a vantaggio di quello su internet. Ma il primo è ancora necessario?

"In un’epoca in cui siamo bombardati di notizie, un’informazione seria e puntuale, che comunichi le notizie solo dopo un’attenta verifica, è quella che anche Confartigianato cerca di fare verso i propri associati e nei confronti dei territori e delle comunità. Questo senso di responsabilità è quello che vorremmo venisse trasmesso anche a questi ragazzi. I giovani devono vedere nel lavoro che scelgono non solo uno mezzo per ottenere uno stipendio, ma un modo per dare un loro contributo alla costruzione del Futuro".

Se dovesse dare un consiglio ai partecipanti all’iniziativa, riguardo al diritto di essere informati?

"Gli direi che è uno dei diritti sui quali si basa la democrazia. E’ una forma di libertà. Devono impegnarsi perché venga rispettato il loro diritto di essere informati. Quello che come Associazione cerchiamo di garantire ogni giorno alle Imprese e alle persone che si affidano a noi con tutti gli strumenti a disposizione".