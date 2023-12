"Essere Maria Callas", al Cortesi. Luca Violini con un testo di Logli

Si chiude con ‘Essere Maria Callas’ la rassegna ‘Storie d’opera’, spettacolo dedicato alla mitica cantante lirica nel giorno dei 100 anni dalla nascita. L’appuntamento è per stasera (ore 21.15, ingresso 15 euro) al Teatro Cortesi di Sirolo, dove Luca Violini interpreta un testo di Paolo Logli, oltre a curare la regia. Condurre l’esistenza, tutta, anche i momenti più intimi e quotidiani, nei panni di un mito e, contemporaneamente, avere la consapevolezza che ogni sforzo della propria vita, ogni destinazione della volontà è sempre stata rivolta a quello scopo: essere Maria Callas. Un monologo in cui il tema principale non si traduce in un’elencazione puntigliosa e pignola degli elementi biografici i quali, invece, si diradano nel racconto e divengono sfondo alla meditazione intima di una donna che assiste attonita alla sua trasformazione in mito: quello che, d’altra parte, ha sempre voluto essere. Nel testo la Callas ricorda la sua infanzia, il potente innamoramento per la musica, il rapporto ambivalente con la madre, la sua ribellione alla famiglia e al destino, che la vede grossa, sgraziata, invece che quell’esile esile giunco che avrebbe da sempre sognato di essere. E poi la grande fatica per essere accettata nel bel mondo della musica lirica, il rapporto conflittuale con Arturo Toscanini e con Aristotele Onassis.