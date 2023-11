"Essere Maria Callas" al teatro Cortesi con Luca Violini

La rassegna ‘Storie d’Opera. Compositori, personaggi, cantanti, racconti di musica e musicisti’ oggi (ore 18, ingresso 15 euro) fa tappa al Teatro Cortesi di Sirolo, dove l’attore e doppiatore Luca Violini interpreta ‘Essere Maria Callas’, testo originale scritto da Paolo Logli, per la regia dello stesso Violini. La leggendaria cantante lirica ricorda la sua infanzia, il potente innamoramento per la musica, il rapporto ambivalente con la madre, che preferiva la sorella, la sua ribellione alla famiglia e al destino, che la vede grossa, sgraziata, ‘una cavallona’ invece che un esile giunco come ha sempre sognato di essere. E poi la grande fatica per essere accettata nel bel mondo della musica lirica, il rapporto conflittuale con Arturo Toscanini e Aristotele Onassis. ‘Essere Maria Callas’ è la storia di una vocazione alla musica, di una ricerca di autostima e dell’accoglienza degli altri, della bruciante volontà di riscatto, a costo di perdersi.