Estate, affitti alle stelle e c’è l’incubo truffe

Affitti estivi sospetti, prime segnalazioni alle forze dell’ordine. I prezzi degli appartamenti sulla spiaggia di velluto schizzano anche a 2mila euro a settimana in piena stagione estiva, ma c’è anche chi offre alloggi appetibili perché ben posizionati a un terzo della cifra. L’ultima truffa è stata denunciata nemmeno un mese fa, vittima dei malviventi un turista che aveva versato 300 euro di caparra, a fronte di un affitto mensile di 460 euro. Una vera e propria giungla quella degli annunci in cui non è semplice districarsi, ma in molti preferiscono il ‘fai da te’, piuttosto che recarsi in un’agenzia. I prezzi degli appartamenti estivi sono lievitati dopo la pandemia: per soggiornare una settimana in un monolocale di 26mq in zona decentrata del lungomare Mameli si spendono 500 euro per la prima settimana di giugno, ma il prezzo sale a mille e 800 euro per l’intero mese di luglio e 2 mila euro per quello di agosto. Il prezzo è sempre di 500 euro per la prima settimana di giugno se ci si sposta in un appartamento di 60mq sul lungomare da Vinci. Negli ultimi anni la tendenza è quella di soggiornare in un appartamento appena fuori città, in modo da poter godersi il mare senza rinunciare ai magnifici borghi medioevali e alle campagne marchigiane. La villeggiatura è ormai per la gran parte dei turisti un ricordo, molti infatti scelgono il week-end lungo e anche negli alberghi le prenotazioni riguardano sempre di più periodi brevi: "Ormai da anni le prenotazioni, soprattutto fuori stagione, riguardano week-end lunghi – spiega Marco Manfredi, presidente provinciale Federalberghi – le prenotazioni più lunghe sono per lo più di una settimana perché ormai la gran parte dei turisti che ha tempo e disponibilità economica preferisce visitare luoghi diversi e non stazionare nello stesso posto".

Ma sono tanti ancora anche quelli che decidono di acquistare un appartamento dove poter trascorrere le vacanze, creando un aumento di richiesta sul mercato immobiliare e facendo così lievitare i prezzi delle case. Per acquistare un appartamento nuovo sul lungomare Dante Alighieri si arriva anche a spendere 7mila euro al metro quadro, prezzo che scende a 5 se si va sul lungomare Mameli. Non va meglio in prossimità del centro storico dove per il nuovo il costo si aggira dai 4 ai 5mila euro al metro quadro. Restano alti anche i prezzi dell’usato che sul lungomare si aggirano tra i 2500 e i 3mila euro al metro quadro mentre si scende attorno ai 2mila se ci si decentra un po’.