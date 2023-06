"Estate castellana", ecco gli appuntamenti

Con la selezione nazionale di Miss Blu mare in programma domani alle 21.30 a Porta Marina di Castelfidardo, "l’Estate castellana" entra nel vivo. Una partenza nel segno del fascino e della collaborazione con le attività commerciali che caratterizzerà l’intero cartellone di proposte. I fiori all’occhiello delle ultime due settimane di giugno sono la Festa europea della Musica che, in coincidenza con il solstizio d’estate, offrirà mercoledì concerti dall’alba al tramonto a cura della scuola civica di musica "Soprani", e il ritorno de "I Favolosi anni ‘70", le cui colorate coreografie stanno già cambiando volto al centro storico ed introducendo al clima che si vivrà venerdì e sabato. Giovedì 29 all’auditorium San Francesco anteprima del Premio internazionale della fisarmonica che avrà protagonista Cesare Chiacchieretta alla fisarmonica con l’Orchestra sinfonica di Sanremo, diretta dal maestro Giancarlo De Lorenzo per una serata interamente dedicata a Astor Piazzolla e Richard Galliano. L’8 luglio alle 21.30 Miss Conero con Matilde Brandi in piazza della Repubblica.