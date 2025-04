Estate, c’è anche Brignano in piazza Garibaldi

‘Bello di mamma’, Enrico Brignano sbarca sulla spiaggia di velluto il 5 luglio alle 21,15 in piazza Garibaldi. Tra comicità, satira e momenti di profonda emozione, l’attore si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive, il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione "bello di mamma", rassicurante e amorevole, ci regalava. Rintracciare la strada che conduce alla serenità, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno. Il cuore dello spettacolo è proprio questa riflessione ironica, a tratti beffarda, a tratti malinconica, su ciò che siamo diventati e su ciò che abbiamo perso. Ma soprattutto su ciò che, forse, possiamo ancora ritrovare. E come sempre, sarà la risata intelligente, graffiante, mai banale, a fare da filo conduttore in questo nuovo viaggio teatrale che toccherà alcune delle location più suggestive del Paese.

Lo spettacolo del comico romano si inserisce in una settimana di spettacoli che avranno come cuore pulsante piazza Garibaldi. Il 2 luglio Amii Stewart aprirà la seconda edizione di Senigallia in Jazz, il 3 sul palco salirà Noa e il 4 a chiudere saranno gli Incognito. Un festival che abbraccerà l’intero centro di velluto con la presenza di artisti di strada e varie attrazioni legate al jazz funk. E dopo Brignano ad esibirsi sullo stesso palco sarà l’atteso concerto degli Skunk Anansie in programma il 6 luglio a cui seguirà il giorno successivo il concerto di Bresh. I biglietti sono già in vendita on line.

Una carrellata di spettacoli che si intersecherà con la Bobo Summer Cup padel: i campi saranno allestiti sul lungomare Mameli, nel tratto di spiaggia libera all’altezza di Cesanella. Sport e spettacoli un calendario trasversale che vedrà dal 20 giugno il Senigallia Tattoo Festival, mentre l’ultimo week-end di giugno è in programma l’Rds Summer Festival che animerà non solo piazza Garibaldi ma anche il centro storico con allestimenti ed attrazioni dedicate a persone di tutte le età. Non mancheranno nemmeno i grandi eventi che hanno caratterizzato la spiaggia di velluto, dal 105XMasters, con tanto di concerto in spiaggia al Summer Jamboree dove gli organizzatori hanno annunciato sorprese per questa 25° edizione.