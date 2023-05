Estate, concerti per tutti i gusti

La prima notizia è che Senigallia perde, ma solo per adesso un concerto. E’ quello di Tananai, che il 24 giugno doveva esibirsi al Mamamia di Senigallia. Evento rimandato a una nuova data, che verrà comunicata al più presto, perché l’artista ha deciso di dare il suo sostegno alle popolazioni colpite dall’alluvione in Romagna, e partecipare all’evento benefico ‘Italia Loves Romagna’. I biglietti resteranno validi per la nuova data (info 3939164881, 0871 685020, 085 54062 e www.friendsandpartners.it). La seconda notizia è che proprio Senigallia sarà protagonista dell’estate concertistica ormai alle porte.

Con lo stesso Mamamia, ad esempio, e con altri appuntamenti più o meno tradizionali. Tra i più attesi, considerata la popolarità ‘transgenerazionale’ del personaggio, c’è il concerto che Gianni Morandi terrà giovedì 6 luglio (ore 21.30) in piazza Garibaldi. Sarà la prima tappa dello spezzone estivo del tour "Go Gianni Go!", ma anche concerto che segna il ritorno sulla spiaggia di velluto dopo circa trent’anni dalla sua ultima esibizione. Il tour, occasione per riascoltare molti dei classici di Morandi, proseguirà su e giù per l’Italia, isole comprese (con uno sconfinamento a Malta), fino al 2 settembre. Biglietti sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Ciaotickets.

Il Mamamia, come si diceva, mette sul tavolo il suo festival estivo, e altri eventi vari, a partire da sabato 10 giugno, quando salirà sul palco Villabanks, rapper ravennate che vanta già un disco d’oro, ‘Filtri’.

Il sabato successivo sarà la volta di un altro rapper, il napoletano Geolier, mentre venerdì 30 impazzerà l’afromania con Reinaldinho, ex Terra Samba, il gruppo brasiliano di samba-reggae e axé che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. Molto noti al pubblico giovanile i nomi degli artisti che si esibiranno nei sabati successivi: Noyz Narcos (1 luglio), Naska, uno dei cantanti più creativi e controversi del panorama italiano (8 luglio), Ernia, che arriverà con il suo "Tutti Hanno Paura Summer Tour" (29 luglio), Massimo Pericolo (5 agosto) e Lovegang 126, il nuovo collettivo romano formato da Asp126, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero, Ugo Borghetti e dai producer Drone126 e Nino Brown (26 agosto).

E Ancona? Il capoluogo cala un asso, Tiziano Ferro, che l’8 luglio infiammerà lo Stadio Del Conero. Tutt’altra atmosfera pochi giorni dopo (3 agosto) in piazza Federico II a Jesi, dove Niccolò Fabi, nell’ambito del ‘Festival Pergolesi Spontini’, porterà il suo ‘Solo Tour’, con il suono acustico e leggero della sua voce, accompagnato da chitarra e pianoforte.