Estate di silenzi. Poi la notizia dell’inagibilità

A seguito della dichiarazione di inagibilità di un’ala dell’Istituto Corinaldesi-Padovano di Senigallia, la riorganizzazione interna delle sei classi del Corinaldesi, rimaste senza aula, non prevederà lo "spezzatino". Era questa una delle ipotesi sul poiatto per cercare di far fronte a una situazione di emergenza venutasi a creare ad appena tre giorni dal suono della prima campanella. Tutti a scuola al mattino, quindi, senza l’ipotesi del rientro: oggi le famiglie degli studenti interessati dai traslochi riceveranno la comunicazione ufficiale riguardo a quanto deciso sulla riorganizzazione delle aule. Quella dell’inagibilità è una notizia arrivata a cinque giorni dal suono della campanella dopo un’estate di silenzio assoluto.

Un avviso in extremis che ha costretto tutti a una corsa contro il tempo per consentire l’inizio della scuola per tutte le sedici classi sfrattate dall’ala inagibile. Tre delle dieci classi del Medi dovrebbero essere trasferite alla scuola elementare Leopardi, ma la decisione non è ancora ufficiale. Le altre sette verranno ospitate dall’Istituto Panzini. Si attente l’emissione dell’ordinanza di inagibilità e la conseguente riorganizzazione definitiva che sarà, probabilmente, la stessa per tutto l’anno scolastico. L’ultimo sopralluogo, con tanto di sondaggio nelle pareti, ha dato un esito che nessuno avrebbe mai immaginato, anche a seguito di un altro sopralluogo che era stato effettuato per fessurazioni precedenti.