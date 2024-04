Estate e commercio:: "No chiusure di massa"

"Coordiniamoci in vista della bella stagione con un patto che scongiuri le chiusure in massa ad agosto". Così Marco Silvi, responsabile Cna di Jesi e Vallesina incalza la giunta Fiordelmondo: "Come associazione di categoria abbiamo già chiesto da tempo all’Amministrazione di convocare un tavolo di coordinamento insieme ai locali che si occupano di somministrazione con il chiaro fine di garantire un’ offerta adeguata soprattutto nei periodi nei quali la maggiore affluenza può coincidere con periodi di chiusura dei locali stessi, penso ad esempio al mese di agosto. Ovviamente in questo senso le associazioni datoriali potrebbero contribuire a fungere da raccordo tra gli imprenditori di settore ed il Comune. Inoltre abbiamo chiesto di convocare anche un altro tavolo con tutte le associazioni della città per stilare un calendario di eventi già in programma da qui a fine anno, così da permettere agli esercenti di individuare preventivamente periodi di maggiore o minore affluenza. L’ obiettivo è evitare che un imprenditore si ritrovi poi con il proprio locale chiuso in concomitanza di un evento di cui magari non era a conoscenza".