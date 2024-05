Estate e controllo della sosta. Arrivano sette nuovi ausiliari

Il Comune di Senigallia, ha indetto una pubblica selezione per l’assunzione di sette Ausiliari da impiegare nell’accertamento delle violazioni del divieto di sosta. Il bando è stato pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale Senigallia Servizi. Il bando prevede una selezione per esami per la copertura, con contratto a tempo determinato part-time 24 ore settimanali, di 7 addetti ai servizi esterni svolti dall’Azienda Speciale Senigallia Servizi nell’esecuzione dei contratti di servizio affidati alla medesima Azienda da parte del Comune di Senigallia, tra i quali il servizio di controllo della sosta a raso.

Una novità rispetto agli anni precedenti, gli ausiliari del traffico saranno inoltre dotati di un targa sistem per rilevare il pagamento del ticket da parte degli automobilisti che lasceranno le auto in sosta sul lungomare.

Il prezzo dei parcheggi resterà invariato: la sosta entrerà in vigore dal 1 giugno e fino al 15 settembre. Come lo scorso anno, si paga tutti i giorni dalle 8 fino alle 24. La tariffa è di 1.20 euro all’ora, con un giornaliero di 8 euro. Si paga in tutti i 14 chilometri del lungomare senigalliese. A pagamento anche i parcheggi dell’ex Italcementi e di villa Torlonia, con una tariffa giornaliera di 3 euro per le auto, prezzo che scende a 2 per i clienti degli alberghi e di 6 per i camper. Il costo della sosta sul lungomare è applicato anche alle vie limitrofe. Bisognerà invece essere possessori di permesso per parcheggiare negli stalli con riga gialla all’interno della darsena turistica, dove è vietato raggiungere a bordo dell’auto i sodalizi, o lasciarla in sosta a ridosso delle banchine.

Una vera e propria task force contro i furbetti del parcheggio che non riguarda solo gli automobilisti, ma anche i motociclisti che, lo scorso anno, soprattutto durante il week-end lasciavano i mezzi in sosta in prossimità della darsena turistica, fuori dagli appositi stalli, chiudendo anche i passaggi e scatenando così l’ira di diportisti e bagnanti. Quello appena trascorso è stato il primo week-end da bollino rosso sulla spiaggia di velluto dove la prima domenica dalle temperature estive ha fatto registrare il tutto esaurito in bar e stabilimenti balneari, molti dei quali già attivi, attrezzati con ombrelloni e sdrai e bar aperti, pronti ad accogliere i clienti.

Auto in sosta un po’ ovunque e tante le proteste da parte dei residenti in prossimità del lungomare che hanno avuto difficoltà ad uscire con l’auto dalla loro abitazione.