Estate ed eventi: fioccano le critiche "Avremo i concerti"

Gli eventi dell’estate osimana devono ancora cominciare ma le polemiche sono già partite. "La programmazione degli eventi estivi presentata dall’amministrazione comunale conferma quanto noi abbiamo sempre sostenuto e loro nascosto: i concerti in centro dell’anno scorso sono stati un flop, infatti questa estate non ne sono stati organizzati. Sarà forse perché non hanno avuto il successo sperato? Ricordiamo che nel 2022 sono stati spesi più di 100mila euro per i concerti in centro ma i biglietti venduti sono stati così pochi che alla fine alcuni li hanno addirittura regalati. Il problema non sono i concerti ma la loro grossolana organizzazione unicamente per ottenere consenso e i risultati si sono visti".

Critica anche la Cna zona sud: "Il calendario ha una lacuna pesante nella mancanza, anche in questo 2023, di una mostra d’arte di spessore. I risultati che questo tipo di eventi culturali hanno portato alla città sono sotto gli occhi di tutti: spesso le mostre hanno subito un allungamento per i tanti visitatori che sono arrivati in città – commentano il segretario Andrea Cantori e e il referente di Osimo Luigi Giambartolomei –. Certo il nuovo calendario ha il pregio soprattutto di portare eventi anche in periferia, accogliendo così una richiesta fatta da tempo. Purtroppo però riteniamo necessario che ci sia uno sforzo in più nella ripresa di eventi legati alla grande arte che ha portato un pubblico importante e di qualità, un target ambito da tutte le imprese del centro storico osimano e dal suo sistema di ricettività alberghiero".

Il sindaco Simone Pugnaloni replica: "Il cartellone di eventi continua sotto il segno del rilancio delle attività culturali per il nostro amato centro storico. Non possiamo sapere oggi il costo della stagione perché dobbiamo fare poi il consuntivo. Niente concerti in piazza ad agosto come l’anno scorso, ma ne faremo due consecutivi per le feste patronali a settembre, non posso ancora svelare i nomi ma sono due big. Siamo davvero felici di questo calendario, sarà un’estate di cui potremo andare orgogliosi grazie all’impegno dell’assessore alla Cultura Mauro Pellegrini, uno dei migliori espressi dalla città negli ultimi 30 anni di amministrazione pubblica perché sa gestire e coniugare al meglio quella che è una proposta molto elevata per adulti e tanti eventi per i giovani. Un grazie poi ai vari comitati di quartiere che sono riusciti ad organizzare quasi ogni weekend le amate sagre di paese, ben 17 (due già fatte)". A luglio e agosto in programma quasi un appuntamento ogni sera. Si parte venerdì sera in piazza con il convegno di Paolo Crepet.

Silvia Santini