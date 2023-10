"Estate extralarge, il turismo è in recupero"

Non se lo aspettava nessuno o perlomeno in pochissimi prevedevano che la prima quindicina di ottobre avrebbe avuto temperature da record che hanno fatto da leva per il turismo, spingendo tante persone a raggiungere il Conero. "Stiamo recuperando le perdite registrate a maggio e giugno, due mesi fortemente penalizzati dall’alluvione tra le varie cose. Il bel tempo in queste ultime settimane ha giocato a nostro favore e ci sono state diverse persone in vacanza, sia italiani da fuori regione che stranieri, soprattutto tedeschi, svizzeri, belgi e francesi. I nuovi voli Parigi-Falconara stanno sortendo un buon effetto", conferma Emiliano Pigliapoco, consigliere regionale Federalberghi Marche Confcommercio. Un recupero che però non ha colmato le perdite della stagione. "Negli alberghi si è fatturato un po’ meno rispetto all’anno scorso, perché la gente è stata più attenta a spendere, a causa dei rincari, ma le strutture che sono ancora aperte stanno recuperando – dice –. La stagione estiva è andata meno male di quello che poteva sembrare, dopo un esordio sottotono a maggio e giugno. I campeggi sono tra quelle strutture che non hanno subìto nessun tipo di penalizzazione durante la stagione estiva, anzi abbiamo lavorato di più. Al villaggio turistico Camping Verde Marche a Marina Palmense abbiamo registrato un tre per cento in più rispetto all’anno scorso e anche gli altri colleghi hanno avuto un trend in crescita". Occorre destagionalizzare il turismo, farsi trovare pronti per situazioni favorevoli. "Bisogna creare eventi di ogni tipo – aggiunge –, sono un importante fattore attrattivo che richiama turisti da fuori regione". A pesare su un debutto di stagione incerto sarebbero stati i rincari applicati da strutture alberghiere e stabilimenti balneari, ma anche dai bed and breakfast, e dall’altro, oltre ai pochi giorni di sole, il fatto che dopo due anni di pandemia, con blocchi e paura di viaggiare oltre i confini nazionali, molti sono tornati a scegliere di trascorrere le vacanze all’estero o comunque in altre località italiane. A fronte di giugno e luglio con un conclamato calo delle presenze insomma, dovuto a fattori climatici e al caro prezzi che ha spinto gli italiani all’estero, agosto ha registrato numeri buoni e così anche settembre, ma per sapere se un recupero della stagione c’è stato occorre attendere la fine del mese, quando saranno elaborati i dati di arrivi e delle presenze in ogni città turistica. Silvia Santini