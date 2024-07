Estate, il cartellone degli eventi non c’è

L’estate è arrivata con tutta la sua irruenza ma Osimo non se n’è quasi accorta perché ha avuto a che fare con le elezioni. Adesso che anche luglio è iniziato in tantissimi si chiedono che cosa è stato programmato per l’estate 2024, quali eventi ci sono in quel tanto atteso calendario che non è stato presentato. L’ormai ex assessore alla Cultura Mauro Pellegrini spiega che a bilancio hanno lasciato 70mila euro per l’organizzazione del calendario estivo la cui organizzazione è affidata alla Asso: "L’unico evento che è nel disciplinare della Asso è Calici di stelle, la serata di musica e vino in centro storico solitamente in programma il 10 agosto, la notte di San Lorenzo. Il resto è tutto da organizzare".

Lo stesso problema organizzativo si era verificato nel 2019 quando l’amministrazione Pugnaloni fu riconfermata: quella volta però si votò due settimane prima e ad esempio i tanto attesi "Venerdì di luglio" vennero riproposti e organizzati subito. Adesso sta al nuovo sindaco dare l’input per far partire gli eventi. Già partito a fine maggio il nutrito calendario delle sagre che durerà fino a ottobre (questo fine settimana è la volta della festa della sangria a Casenuove). Oggi intanto all’istituto Campana per l’istruzione permanente prendono il via gli "Incontri musicali d’estate" alle 21 con il Quartetto delle Marche. Poi c’è "Tramonti sulla città", passeggiata culturale nella Osimo del Settecento con degustazione finale di pietanze tratte dai ricettari dell’epoca in programma l’11 e il 18. Sempre l’11 live concert di Elisa Buontempo al teatrino Campana. Domani al teatro la Nuova Fenice comincia la 13esima edizione dell’Osimo piano hours festival e sabato sera il concerto della banda nell’atrio comunale per l’80esimo anniversario della Liberazione di Osimo. Il neo sindaco Francesco Pirani è al lavoro per la composizione della giunta, compito arduo e che starebbe creando già malumori nell’ampia coalizione.

L’ex sindaco Simone Pugnaloni commenta: "Positivo uno dei primi impegni che dichiara il neo sindaco su maxiparcheggio e tiramisù che sono un patrimonio da tutelare e valorizzare. Che prosegua nel piano di ammodernamento già tracciato da noi prevedendo nella prossima variazione di bilancio le risorse per renderlo a chiamata h24. Nel frattempo, come primo passo di questo lungo iter di ammodernamento, abbiamo autorizzato ed effettuato la manutenzione delle scale mobili con l’installazione di un sistema di inverter e radar automatici che permettono l’accensione automatizzata solo in presenza dell’utente che deve salire".

