E!State Liberi!", a Cupramontana riparte la stagione di impegno e formazione antimafia"

Riparte la stagione di "E!State Liberi!" i campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie, con attività di impegno manuale, incontri con i familiari delle vittime innocenti delle mafie, associazioni locali, giornalisti e istituzioni. L’edizione marchigiana parte domani per una settimana a Cupramontana e a Isola del Piano: i due beni confiscati ospiteranno un gruppo di giovani che ha scelto l’impegno antimafia anche durante le vacanze estive. Una settimana di formazione per approfondire temi come i beni confiscati, la memoria e la legislazione antimafia. A Isola del Piano la giornata d’apertura e il campo proseguirà da domani al 16 luglio tra il Beato Angelo e il Podere Tufi con un ricco programma di attività. Saranno i volontari di Libera e dello Spi Cgil delle Marche e della Fattoria della Legalità ad animare la vita quotidiana con la gestione delle attività formative e di volontariato. Tante le attività previste, dalla cura dei quartieri intesi come "beni comuni" ai lavori di manutenzione dei beni confiscati, dal ripristino ambientale al monitoraggio civico. In tutta Italia da giugno ad ottobre sono coinvolte 80 località con oltre 150 esperienze. Info sul sito di Libera (www.libera.it), scrivere a [email protected] o contattare 0669770345-37-42-47.