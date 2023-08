"Estate record, un pienone sorprendente"

E’ un’estate di grandi numeri per il turismo osimano. Lo conferma l’assessore al turismo Michela Glorio, numeri alla mano. Non sono mancate le polemiche di chi sostiene che non si è fatto abbastanza ma i concerti, i tour per le bellezze cittadine, le sagre e le rievocazioni hanno fatto il pieno di pubblico.

Qual è il dato aggiornato delle presenze in città?

"Da gennaio a luglio sono state 11.142 le persone che hanno acquistato un biglietto per le grotte, visitato la città o il sito archeologico di Montetorto; 1814 presenze in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un incremento del 20 per cento. Anche agosto è in linea con l’andamento degli scorsi anni: ad oggi, infatti, abbiamo registrato 1904 presenze di cui 577 nel weekend di Ferragosto (da sabato scorso al 15) con numeri da sold out (circa 150 utenti al giorno)".

Che significato hanno quei numeri?

"Sono numeri che ci confortano rispetto al calo subìto dai paesi limitrofi e in Riviera. Numeri che, credo, premiano le scelte dell’Amministrazione comunale di mantenere alta l’attenzione su Osimo, sia per il ricco calendario estivo partito a giugno e che, in questa settimana, vede concerti ogni sera, sia per le numerose iniziative svolte in campo turistico, dalle passeggiate culturali agli aperitivi a Montetorto ai nuovi itinerari outdoor, attivi tutto l’anno. Un ringraziamento per l’enorme lavoro del personale Iat che in questa stagione lavora a pieno regime".

Quale successo per le sagre? "Dopo lo stop imposto dalla pandemia, il 2023 è l’anno che ha visto il ritorno di tutte le sagre e feste che caratterizzano il territorio osimano, anche con alcune new entry. Da giugno a settembre, ogni fine settimana, possono essere degustati piatti tipici in località diverse del territorio, valorizzando le specificità di ogni rione e comitato. Finora, hanno richiamato tantissime persone. Da oggi a domenica c’è quella della Bruschetta alla Stazione".

Cosa c’è in programma?

"Come ha detto il sindaco, Osimo, in questi anni, è divenuta davvero una città internazionale che ha saputo accogliere migliaia di visitatori proponendo un cartellone di eventi ricco di artisti famosi e band locali, oltre che mostrarsi ad ogni ora aperta alle visite dei nostri tesori principali. Ci sono altri appuntamenti in piazza Boccolino, stasera la pizzica salentina col Canzoniere grecanico, domani il tributo a Ligabue alla presenza di Federico Poggipollini, chitarrista del Liga, e poi sabato 26 Osimo On the beat, con musica anni Sessanta".

Silvia Santini