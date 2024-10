Estate di San Martino in anticipo al Conero: c’è chi fa il bagno

Ancona, 26 ottobre 2024 – L'estate di San Martino si affaccia anche sulla Riviera del Conero. Dissolte le foschie all'alba, su Ancona e sulle perle rivierasche di Sirolo e Numana stamattina è tornato a splendere il sole.

E complice una temperatura più che gradevole (più di 20 gradi), qualcuno ne ha approfittato per un bagno fuori stagione, come testimonia la foto scattata questa mattina nella baia di Portonovo.

Acqua trasparente e non eccessivamente fredda, condizione ideale per un bagno rilassante e un po' di riposo al sole in spiaggia. Non un sabato qualunque, insomma.