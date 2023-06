Esternalizzazione e scuolabus, proclamato lo stato di agitazione

Esternalizzazione di mensa e trasporto scolastico, carenza di organico e adeguamento contrattuale: Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato lo stato di agitazione del personale e chiesto al prefetto Darco Pellos la convocazione per un tentativo di conciliazione che si terrà mercoledì. L’altroieri l’incontro tra i sindacati e il sindaco Ghergo, gli assessori Vergnetta, Marcolini e Comodi. Dal primo luglio il passaggio del servizio di refezione alla JesiServizi con 7 dipendenti comunali, cuoche e aiuto cuoche che transiteranno alla partecipata comunale. La parte sindacale ha manifestato "dissenso e l’inopportunità di procedere con le esternalizzazioni anche a seguito delle assemblee del personale". "Abbiamo forti dubbi – rimarcano Simone Morbidoni (Cgil), Salvatore Sena (Cisl) e Otello Bernacconi (Uil) – sulla sostenibilità economica, chiediamo di conoscere il piano di fattibilità. I servizi potrebbero continuare a essere erogati dal Comune con qualche assunzione in più". La richiesta è stata pure quella di distaccare i dipendenti "soluzione che sembra non essere stata presa in considerazione dell’ente che ha derogato la possibilità di restare in capo al Comune solo ai due magazzinieri del servizio refezione".