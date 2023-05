"Esternalizzazione mense, personale carente"

di Sara Ferreri

Mense scolastiche da esternalizzare e riorganizzare, non si placano le polemiche e la giunta spiega il perché della scelta indicandola nella carenza di personale e nello "smantellamento effettuato dall’amministrazione precedente". Dopo le proteste dei genitori per l’attuale servizio a intervenire è Graziella Monacelli, consigliere di maggioranza del gruppo Pd: "Vorrei contribuire alla chiarezza per ritrovare la verità in una vicenda così sensibile perchè riguarda bambini affidati alle istituzioni. Al momento dell’insediamento questa amministrazione non ha trovato all’interno della struttura comunale il servizio economatoprovveditorato poiché smantellato dai precedenti amministratori, condizione inoltre gravata dall’assenza di figure ‘pilastro’ per la cura e l’organizzazione del sistema mense poiché fuoriuscite dall’ente per pensionamento. Non disporre del servizio Economato, per qualsiasi ente pubblico, sottintende disservizio per insufficiente organizzazione, carenza di figure di riferimento e dispendio di risorse per mancata economia di scala. Data la complessità organizzativa e la riduzione di organico, il servizio di refezione scolastica, a settembre 2022, è stato riorganizzato in tre punti cottura, due dei quali in gestione diretta e uno in affidamento a terzi operatori. Attualmente il Comune dispone di 7 operatrici (3 cuoche e 4 aiuto-cuoche) che lavorano nei 2 punti cottura: 4 addette a 36 ore settimanali e 2 addette a 30 ore. Inoltre a fine luglio prossimo l’aiuto cuoca andrà in pensione. Ora – aggiunge la consigliera di maggioranza –, a seguito di assenze per motivi di salute di due operatrici dal 4 maggio scorso è sorta indispensabile l’esigenza di riunire rapidamente i due punti cottura poiché il restante personale è risultato non sufficiente per mantenerli entrambi. Il personale ridotto, così ereditato, fa sì che una sola assenza sia in grado di mettere in crisi il servizio. Oggi il nostro Comune non dispone di una adeguata struttura organizzativa di mezzi e strumenti, e neanche di personale soddisfacente a continuare la gestione diretta del servizio". Di qui l’affidamento diretto alla Jesiservizi srl, società a capitale pubblico, partecipata anche dal Comune di Fabriano. "L’amministrazione – aggiunge Monacelli – intende ottimizzare le risorse, migliorare l’efficienza e la qualità attuale del servizio con un unico referente per l’intero servizio (attualmente la gestione del servizio mensa ha 5 diversi appalti) e migliorare la qualità delle derrate alimentari". Poi in riferimento alle proteste sindacali: "Al personale dipendente trasferito alla Jesiservizi srl verrà garantito il mantenimento delle mansioni, il trattamento economicoprevidenziale e l’attuale posto di lavoro".