Esterno della stazione, nuova progettazione

Nuova progettazione della riqualificazione della parte esterna della stazione, affidata alla Sintagma, la stessa società che ne aveva curato la versione originaria che l’attuale amministrazione, ha deciso di rivedere. I costi a carico del Comune per la riqualificazione del parcheggio della stazione e la realizzazione di una rotatoria di accesso al piazzale e di collegamento tra via IV Novembre e viale Trieste sono stimati in 850mila euro. Il progettista ha giudicato fattibile la modifica del progetto approvato dalla precedente giunta Bacci, in particolare col mantenimento del terminal degli autobus del trasporto urbano davanti alla stazione, non più quindi all’angolo di via IV Novembre. Questo consentirà di salvare il giardino Rfi tra i binari e l’inizio di via IV Novembre come richiesto anche da alcuni residenti. Sarà revisionata la viabilità di accesso considerato che il terminal bus sarà collocato davanti alla stazione. Al centro del progetto anche il collegamento ciclopedonale tra la stazione, la nuova ciclovia dell’Esino e viale Trieste.