Estetista, massaggiatore e operatore olistico

Sede lavoro Ancona Data scadenza: 191223. Numero Candidati: un estetista. Codice offerta 2610051. Centro per l’impiego di riferimento: Cpi Fabriano. Email: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it. Pec: regione.marche.centroimpiegofabriano@emarche.it. Telefono: 0732779299. Acquaviva snc di Fabriano ricerca un estetista massaggiatore operatore olistico (under 35) per un part time di 20 ore. Preferibile possesso del diploma di estetista. Per candidarsi: inviare il proprio curriculum, completo di autorizzazione al trattamento dei dati personali, al seguente indirizzo mail: centroimpiegofabriano.ido@regione.marche.it specificando nell’oggetto: "Candidatura Estetista".