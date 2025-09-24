"Estia", un centro per la famiglia. Struttura a servizio della Vallesina

Aprirà la prossima settimana, il nuovo Centro pubblico per la Famiglia "Estia" promosso dall’Asp9. Si trova in piazza Oberdan 2 e sarà spazio innovativo e inclusivo aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 9 alle 12, pensato per "promuovere il benessere delle famiglie, supportare la genitorialità e favorire relazioni positive e coese sul territorio".

"Il nuovo centro – spiegano dall’Asp 9 - offrirà un’ampia gamma di servizi gratuiti, rivolti a tutte le famiglie dei Comuni della Vallesina appartenenti all’Ambito sociale, con un approccio preventivo e integrato. Le attività spaziano dall’informazione e orientamento, al sostegno psico-sociale, fino alla promozione di reti familiari e comunitarie. Saranno previste azioni di sostegno alla genitorialità e consulenza educativa con sportelli di ascolto e orientamento per genitori, percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sostegno per famiglie affidatarie e adottive, percorsi personalizzati per prevenire marginalità e favorire l’autonomia e incontri formativi e gruppi di parola su tematiche educative".

Verranno organizzati incontri per pre-adolescenti e adolescenti tra gli 11 e i 17 anni, su "uso consapevole dei social media, riconoscimento delle fake news, educazione affettiva e sessualità online e incontri rivolti ai genitori, per informare sui rischi legati all’uso di droghe, prevenire comportamenti a rischio, promuovere stili di vita sani e sostenere nella lettura dei segnali di disagio". Ma anche la "mediazione familiare e il supporto nella gestione dei conflitti". Nei casi di separazione o divorzio "un supporto prezioso per i genitori".