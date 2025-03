"Estirpate baby gang e malamovida. Stop all’emergenza in pochi mesi"

"Mi dispiace quando sento o leggo che noi negli ultimi 3 anni non abbiamo fatto nulla. Le ‘Baby gang’, o gruppi di disagio giovanile, e la movida tossica in piazza del Papa sono fenomeni che abbiamo estirpato in pochi mesi". Cesare Capocasa, questore di Ancona, vuole essere preciso sulle date: "Il 6 novembre 2021 abbiamo iniziato i servizi contro le bande giovanili che imperversavano in centro, da piazza Roma alla galleria Dorica e altri luoghi; il 31 maggio abbiamo terminato l’attività e a parte un fatto riconducibile a quella fattispecie a giugno, quei gruppi attivi soprattutto i sabato pomeriggio e sera non hanno più avuto spazio. In sei mesi abbiamo identificato oltre 5mila giovani, denunciato 18 maggiorenni e 23 minorenni, emesso 25 avvisi orali, 68 fogli di via e 38 daspo urbani. Così, assieme alle altre forze di polizia in coordinamento con l’allora prefetto Pellos, abbiamo risolto quell’emergenza alla radice. E comunque quelle non erano ‘Baby gang’, non ne avevano la struttura". Nello stesso lasso di tempo in cui i gruppi di giovani creavano problemi ai negozianti e ai residenti del centro, tra furti, minacce, aggressioni, risse e danneggiamenti, qualcosa di analogo, ma con gruppi completamente diversi, accadeva nella centralissima piazza del Plebiscito. Anche in questo caso il questore di Ancona ha voluto tracciare un bilancio retroattivo: "La cosiddetta mala movida ha imperversato un po’ più a lungo – ha ricordato Capocasa – soprattutto i sabato sera e nei mercoledì universitari. I reati erano similari, dalle risse ai danneggiamenti, passando per lo spaccio e il consumo di stupefacenti. Siamo dovuti intervenire col pugno di ferro e in pochi mesi abbiamo chiuso 18 locali con altrettanti sanzioni amministrative temporali. Un bar in particolare serviva i famosi shottini a 1 euro e ciò ha creato tanti problemi. Col tempo e con i provvedimenti quel proprietario si è convinto a cambiare strada. La situazione è tornata alla normalità dopo altri nostri provvedimenti (6 avvisi orali, 8 fogli di via, 18 daspo urbani, ndr.) e i gestori dei locali si sono convinti, consorziandosi, di attivare la vigilanza con i tutor privati. Un esperimento che ha dato i propri frutti e dal 2023 non ci sono più stati problemi".