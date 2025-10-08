Estorsione e molestie all’ex, condannata

Vivono dieci anni insieme, poi lui la lascia perché lei ha il vizio del bere.

Messa fuori casa la donna inizia a chiedere soldi all’ex, fino a richieste pressanti sfociate in minacce pesanti. "Se non mi dai il denaro ti faccio del male, ti rimando in galera". Per non metterlo nei guai è arrivata a chiedergli 5mila euro, ma l’uomo glieli ha negati e l’ha denunciata ai carabinieri. La donna, una 43enne della Repubblica Dominicana, è finita a processo per tentata estorsione e molestie. Ieri il giudice Carlo Cimini l’ha condannata a 11 mesi più 250 euro di multa e 3.500 euro da risarcire all’uomo, un 64enne anconetano che si è costituito parte civile con l’avvocato Michele Carluccio. L’imputata, difesa dall’avvocato Emiliano Carnevali, rischiava una condanna a due anni e mezzo: così aveva chiesto la Procura. Stando alle accuse le condotte si sono consumate tra maggio e agosto del 2020 ad Offagna, dove la coppia aveva convissuto dal 2009 al 2019.

Tre le denunce, più due integrazioni, che la vittima ha fatto presentandosi alla stazione dei carabinieri di Offagna. La prima risale al 28 maggio del 2020, le altre sono di giugno. Stando al 64enne, la donna lo avrebbe ritenuto colpevole della perdita della potestà genitoriale dei due figli che avevano avuto durante la loro relazione. Il provvedimento era stato emesso dal tribunale dopo un periodo di osservazione da parte dei servizi sociali perché un giorno uno dei bambini, minorenne, era scappato da casa ed era stato ritrovato dai vicini. La 43enne sarebbe stata spesso ubriaca e non si sarebbe occupata a dovere dei figli. Un problema che si sarebbe accentuato quando il compagno era finito in carcere per più di due anni.

Tornato libero, il 64enne aveva provato a riprendere la situazione familiare in mano, ma la donna non avrebbe cambiato condotte, così è arrivato un allontanamento per lei dalla casa familiare. Da maggio 2020 la donna ha iniziato a tempestarlo di chiamate minacciose: sosteneva di aver contratto debiti a causa dell’uomo, e di avere bisogno di 5mila euro per saldarli. Per avere il denaro gli avrebbe detto pure che lo avrebbe denunciato per minacce (mai effettuate dalla vittima). Il 64enne avrebbe ricevuto telefonate a qualsiasi ora del giorno e della notte, anche da numeri sconosciuti, e su due utenze che possedeva. La donna gli avrebbe fatto anche videochiamate, e lo avrebbe fatto chiamare pure da una voce maschile per minacciarlo e insultarlo. La dominicana avrebbe fatto ricorso anche a dispetti continui, come bruciare i suoi vestiti, prendere l’automobile a martellate e, negli ultimi giorni della convivenza, perfino rompere il cellulare di notte mentre dormiva. Poi gli avrebbe fatto credere che un suo amico lo aveva fotografato in giardino con i figli, e che sapeva dove trovarli per fargliela pagare.

