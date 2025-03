Estorsione, figli dell’Ancona bene. Scende l’età di chi commette reati. S’indaga nel giro della droga

Giovani, anzi giovanissimi. Ben al di sotto dell’obbligatorietà scolastica eppure già coinvolti in torbide vicende di cronaca. È lo spaccato che emerge dall’episodio che lo scorso week-end ha visto protagonisti dei minorenni anconetani in pieno centro. Al netto delle indagini, coordinate dalla Procura dei Minori ed eseguite dalla polizia locale di Ancona, il fatto di cronaca nasconde i sintomi di un’emergenza sociale latente che non va assolutamente sottodimensionata. I ragazzini coinvolti nella vicenda di corso Garibaldi di sabato pomeriggio non solo sono minorenni, ma hanno anche dell’età pre-adolescenziali. Il giovane che aveva addosso il coltello non ha neppure compiuto 14 anni e come lui gli altri componenti il gruppo che frequenta sono attorno a quella età. Addirittura studenti delle medie e già con un’attitudine al compimento di reati. Si parla addirittura di estorsione, uno dei reati più odiosi che, a più elevati livelli di criminalità, rappresenta il vero campanello di allarme nei confronti della tenuta sociale di un territorio. Sulle indagini del fatto specifico per ora vige uno stretto riserbo, ma non è da escludere che dietro alla violenza messa in atto dal 13enne ci possa essere dell’altro; non soltanto la richiesta di denaro attraverso la minaccia di un’arma da taglio nei confronti di suoi coetanei, ma anche l’ipotesi dello spaccio di droga che, se confermato, aumenterebbe la gravità di un quadro indiziario. Gli inquirenti, infatti, stanno lavorando sullo scenario attorno al quale è andata in scena la tentata estorsione e il possibile coinvolgimento dello spaccio di sostanze stupefacenti aumenterebbe il livello di pericolosità del fenomeno. Baby-gang o meno, si tratta di gruppi con potenziali attitudini criminali. Nel caso specifico il presunto estorsore e tutto il suo gruppo di coetanei, intervenuto a sua difesa sabato pomeriggio, rientrano nel classico concetto dei ‘giovani dell’Ancona bene’. Tutti italiani di nascita e di origini, con famiglie residenti in zone di pregio dal quartiere Adriatico al centro fino ad altre aree urbane, dunque senza background problematici o svantaggiati. Il gruppetto in questione, per età e non solo, è taccato da quello che da mesi e più è monitorato dalle forze dell’ordine che staziona nei pressi di piazza Roma, tra la fermata davanti al palazzo del rettorato e via Menicucci dove sono stati commessi anche atti vandalici. I luoghi di aggregazione in città di gruppi di giovani e giovanissimi, appunto dai 12-14 anni a quelli appena maggiorenni, variano a seconda del tempo. Alcuni sono attivi nella zona dei cosiddetti ‘quartieri nuovi’, tra Brecce Bianche e il Q2, dalle parti di piazza Salvo D’Acquisto. Gruppi, o ‘bande’, che cambiano spesso punto di ritrovo, come accaduto in passato per zone specifiche come via Oberdan (esterno scuole ‘Faiani’), via Cialdini (all’interno dei vicoli attigui, vedi vicolo San Marco, sopra le aree con i lavori mai terminati dei parcheggi Cialdini e Traiano), piazza Malatesta.