Estorsione per droga: una vittima sequestrata

Nuovi dettagli emergono dalla brutta storia di violenze fisiche, minacce mortali ed estorsione ai danni di cinque ragazzi dell’hinterland senigalliese, quella che alla fine ha portato all’arresto di tre corrieri della droga che operavano nelle province di Ancona e Pesaro Urbino. Si tratta di un 29enne di Senigallia e dei suoi due complici rumeni (Florin Dumitrache di 43 anni e suo nipote di 32). Al termine di mesi di indagini, infatti, i carabinieri di Senigallia li hanno arrestati mercoledì mattina, andandoli a prendere a casa, con i colleghi della Compagnia di Fano: due a Marotta e uno a San Costanzo. A casa di Dumitrache, i carabinieri hanno trovato anche 35 grammi di cocaina: per questo è stato arrestato in flagranza, anche per spaccio.

"Stamattina c’è stata l’udienza di convalida a Pesaro e il rito direttissimo per quest’ultima circostanza - racconta il suo avvocato, Marco Defendini -. Il mio cliente ha dichiarato che quella cocaina era per uso personale. Lunedì ci sarà l’interrogatorio di garanzia per le altre accuse". All’origine di tutto ci sarebbe l’uso e lo spaccio di droga tra i giovanissimi, ma nel mezzo del racconto c’è anche un’accusa, a carico di Dumitrache, di sequestro di persona per aver costretto uno di quei ragazzini a salire sulla sua macchina per portarlo di forza a Marotta, il posto dove il ragazzino avrebbe reperito i soldi che gli doveva. Ma andiamo per gradi. Al momento sono cinque le vittime accertate del sodalizio criminale. Ma solo uno di loro ha trovato la forza di denunciare. Il gruppo di giovanissimi amici aveva acquistato droga dai tre adulti, senza riuscire a saldare il conto. Da lì sarebbero partiti gli interessi di mora a tasso d’usura e continui solleciti al pagamento, fatti di botte e minacce di morte, che in molti casi coinvolgevano anche i familiari dei giovani. Alla fine i giovani senigalliesi hanno deciso di raccontare tutta la verità alle loro famiglie, chiedendogli aiuto per uscire da quell’incubo. Per paura di incontrare i tre pusher, alcuni di loro si erano rintanati in casa per giorni. Anche sotto le feste. Per questo i genitori avevano iniziato a insospettirsi. Una situazione che (nonostante le lesioni fisiche riportate da alcuni di loro) il gruppo di amici pensava di poter gestire mantenendo il segreto. Invece il patto di silenzio tra loro si è rivelata una trappola vischiosa come le sabbie mobili. Alla fine a far scattare le manette ai polsi dei tre sono state le indagini conseguenti alla denuncia di uno dei ragazzi, che ha vuotato il sacco ai suoi genitori e a quelli degli altri, i quali avevano già iniziato a insospettirsi, visto che i loro figli evitavano sempre più di uscire di casa inventando scuse sempre meno credibili. Ora i tre indagati sono nel carcere di Ancona Montacuto. Le indagini però proseguono per capire se altri giovani possano avere avuto lo stesso ‘trattamento’. Intanto i militari, nel corso delle perquisizioni eseguite in concomitanza all’esecuzione delle misure cautelari disposte dal gip del Tribunale di Ancona, hanno trovato oltre ai 35 grammi di cocaina, anche 15 grammi di hashish, 30 di marijuana e circa 2500 euro in contanti, considerati provento dello spaccio.