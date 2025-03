Estorsione, persecuzioni e porto d'armi: 24enne pesarese arrestato a Senigallia

Senigallia (Ancona), 13 marzo 2025 - Atti persecutori, estorsione e porto d'armi illegale. Sono questi i reati per i quali è stato arrestato a Senigallia un giovane di 24 anni originario di Pesaro. Su di lui pendevano un ordine di carcerazione della Procura di Ancona, dopo che due condanne erano diventate definitive negli ultimi mesi dello scorso anno. In particolare per i vari episodi di atti persecutori e le estorsioni commessi a Pesaro a partire dal 2018, nei confronti della madre anziana con cui all’epoca conviveva. Oltre a questo, il giovane è stato condannato anche per possesso abusivo di armi. Un reato, quest’ultimo, commesso nel gennaio 2020 ad Urbino.

Secondo il racconto dei militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 12 marzo, il 24enne è stato rintracciato nella città in provincia di Ancona, dove si era trasferito anche perché colpito da un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pesaro. Il giovane è stato così portato al carcere di Ancona-Montacuto, dove ora sarà costretto a scontare complessivamente una condanna di 2 anni e 11 mesi di reclusione.

Sempre i carabinieri di Senigallia, nelle passate ore, hanno ritrovato una bici elettrica dal valore di 2 mila euro. Il mezzo, in stato di abbandono, era stato rubato qualche giorno prima a un uomo residente in città, che l’aveva custodita all’interno del proprio cortile condominiale. Una volta ritrovata la due ruote, è stata così riconsegnata al signore, contatto dai militari per la restituzione. L’uomo, raggiante, li ha più volte ringraziati dopo aver perso la speranza di ritrovare il mezzo.

Proprio a tal proposito, i carabinieri della Compagnia senigalliese hanno precisato che le bici a pedalata assistita sono molto ricercate dai ladri per il loro alto valore e la crescente popolarità. Per questo, le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e spesso riescono a recuperare le bici rubate grazie alla collaborazione dei cittadini. Un altro aspetto che aiuta molto nella ricerca è quello del Gps, spesso fondamentale nel tracciamento dei mezzi rubati. L’importante però è che i proprietari predano tutte le precauzioni possibili, consigliano ancora i carabinieri, come l’utilizzo di lucchetti di alta qualità e l’iscrizione delle biciclette ai registri ufficiali.