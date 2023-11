"Estorsioni e minacce alla madre". Un 35enne finisce ai domiciliari

Le aveva reso la vita impossibile per le minacce che ogni giorno la costringeva a subire: le chiedeva denaro in maniera tanto insistente che la sua vita era diventata difficilissima finché, disperata, ha chiesto aiuto. Una donna ha dovuto rivolgersi ai carabinieri della stazione di Filottrano, raccontando i numerosi episodi subìti da parte del figlio, continue richieste di denaro accompagnate da minacce. Così i carabinieri della compagnia di Osimo, guidati dal comandante Gianluca Giglio, hanno dato il via alle indagini, riuscendo poi a ottenere tutti gli elementi utili per denunciare il giovane, oggi 35enne, per i reati di estorsione continuata e di minacce. E la Procura dorica ha chiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento del giovane ai luoghi frequentati dalla donna, tra cui la casa della malcapitata. Dal mese di agosto il figlio non si poteva dunque avvicinare alla madre, né poteva stare a meno di cinquecento metri dall’abitazione della donna. Non è andata così, però, perché l’altra sera, durante un pattugliamento del territorio, i militari dell’Arma di Filottrano hanno notato il giovane in prossimità dell’abitazione della donna. Immediatamente lo hanno raggiunto e arrestato per la violazione del divieto che gli era stato imposto. Residente in paese e già noto alle forze dell’ordine per vari precedenti, il 35enne è stato così portato ai domiciliari. Un servizio dedicato al controllo del territorio della valle del Musone è stato disposto per presidiare l’ordine e la sicurezza pubblica tanto nel centro storico che nella periferia di Osimo e anche nelle frazioni, nel fine settimana che si è appena concluso. Al di là di qualche lamentela per gli schiamazzi serali e di alcuni rifiuti lasciati a terra e ritrovati nei vicoli del centro, le serate sono trascorse senza criticità di particolare rilievo per l’ordine e la sicurezza pubblici. Ai posti di blocco predisposti dai carabinieri di Osimo sono state identificate un centinaio di persone, delle quali almeno venti pregiudicate. Il monitoraggio sul rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ha portato al controllo di circa 30 veicoli.

sil. sa.