Esubero Electrolux, niente accordo coi sindacati. Aperta la mobilità: "Le uscite siano volontarie"

Esubero Elecrolux, non c’è l’accordo coi sindacati ma solo la dichiarata comune volontà di fare in modo che le uscite siano solo volontarie. Ieri l’incontro a Bologna si è concluso con piccoli passi in avanti ma nessun accordo nero su bianco. E soprattutto con l’apertura della procedura di mobilità. Sarebbero 18 gli esuberi sul piatto per Cerreto, essendo state confermate le 373 eccedenze dichiarate da Electrolux in Italia di cui 174 negli staff e 199 in produzione. Per lo stabilimento di Cerreto, gli esuberi dichiarati sono 13 operai e 5 impiegati su circa 196 lavoratori complessivi nel sito cerretese. La multinazionale svedese aprirà unilateralmente la procedura di licenziamento, fermo restando comunque la sua disponibilità a proseguire la discussione sulla base del criterio della volontarietà. "E’ importante la disponibilità dell’azienda di affrontare gli esuberi dichiarati con incentivi alla mobilità, senza licenziamenti coatti, ma dispiace che si parta in modo unilaterale - commenta Pierpaolo Pullini (foto), della segreteria provinciale Fiom e responsabile per il distretto produttivo di Fabriano - Piccoli passi in avanti ci sono, ma restano altre preoccupazioni legate agli investimenti e all’orizzonte del sito di Cerreto. Punti che devono essere chiariti nell’incontro del 4 marzo prossimo. E come comparto industriale dell’elettrodomestico al tavolo dell’elettrodomestico al Mimit convocato per il 22 febbraio prossimo". Concordati nell’incontro almeno in via teorica l’eliminazione della obbligatorietà dell’uscita anche per chi può agganciare la pensione, l’inserimento del part time volontario come strumento aggiuntivo di gestione degli esuberi, l’aggiunta di percorsi di outplacement. "Restano delle distanze su altre questioni – aggiunge Pullini - come il possibile utilizzo di contratti di solidarietà con rotazione del personale, la internalizzazione di attività, la creazione di postazioni idonee per i lavoratori con ridotte capacità lavorative e l’indisponibilità ad incrementare gli incentivi rispetto alla volta precedente. Abbiamo chiesto di chiarire sin da ora la disponibilità a prorogare gli ammortizzatori sociali conservativi qualora alla loro data di scadenza permangano degli esuberi". "E’ fondamentale che si diano garanzie che quei prodotti su cui l’azienda punta, soprattutto quelli ad alto e medio/alto valore siano poi realizzati a Cerreto, dove vanno preservate le professionalità e le competenze", conclude Pullini.