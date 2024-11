Esulta e precipita dalla tribuna

SAN MARCELLO

Esulta troppo davanti alla sua squadra del cuore e precipita dalla tribuna: 35enne apirense trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette dove resta ricoverato in gravi condizioni. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Poggio San Marcello e partita sospesa al 17esimo del secondo tempo. Il tifoso era lì per assistere alla partita Poggio San Marcello contro Apiro, un pubblico sulle 150 persone. Era la settima giornata del girone d’andata e la formazione di casa è andata subito in vantaggio per 1-0. Nella ripresa, proprio al 17esimo Apiro ha messo a segno un calcio di punizione. Ecco i festeggiamenti, troppo calorosi per il 35enne caduto da un’altezza di 4 metri. Accorsi i sanitari presenti poco dopo sul posto sono intervenuti eliambulanza e croce Verde di Serra San Quirico ma anche i vigili del fuoco. Il giovane dopo alcuni secondi avrebbe ripreso coscienza ma è stato trasportarlo a Torrette in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, avrebbe riportato diverse fratture e lesioni, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. La partita non è più ripresa: verrà recuperata prossimamente.

Sa.fe.