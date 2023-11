"Esumazioni a carico dei familiari". Il consigliere Baldassini attacca

"Continuano incessanti le operazioni di esumazione ed estumulazione da parte del gestore dei servizi cimiteriali, completamente a carico dei familiari, per liberare i terreni ed i loculi che nessuno vuole più, anche qui verrebbe da dire ‘per fare cassa’". A sollevare la questione cimiteri è il consigliere di opposizione di Riformisti, Vola e Ancora Falconara, Marco Baldassini. "Ho chiesto da tempo, anche con una mozione – dice – di revocare la gestione dei servizi cimiteriali e reinternalizzare il servizio a gestione diretta del Comune, in quanto dal 2005, si sta dimostrando non all’altezza e fallimentare". Secondo Baldassini, "a Falconara abbiamo colombai perenni che cadono a pezzi e necessitano di ristrutturazione straordinaria dal tetto alle fondamenta, pulizia e decoro interno che lasciano a desiderare, vialetti sconnessi con asfalto da rifare e per finire la mancanza di un custode". In sintesi, rivendicando una storica "battaglia" che definisce "inascoltata" dalla Giunta, Baldassini sostiene: "Abbiamo due cimiteri monumentali da valorizzare e poter offrire tariffe competitive e zero pensieri a scadenza. Dal sopralluogo dei lavori necessari e non più derogabili, come dichiarato dall’assessore Barchiesi nel luglio 2019, neanche la metà di essi, per un importo stimato di 217mila euro, ci risultano essere stati eseguiti".