"Ethnic Project", concerto di Danilo Di Paolonicola al museo Archeologico

Evento di ‘Adriatico Mediterraneo Festival’ venerdì (ore 18) al Museo Archeologico Nazionale delle Marche. E’ il concerto ‘Ethnic Project’ di Danilo Di Paolonicola, un percorso musicale fatto di sonorità diverse e riletture dal ritmo serrato e caldo, mediterraneo, che fa da sfondo a una serie di rimandi a culture diverse: dal tango argentino alle danze bulgare, passando per la pizzica e il sirtaki, che entrano in contatto e si arricchiscono vicendevolmente. Jazz, folklore e improvvisazione sono gli elementi attorno a cui ruota la musica dell’artista. Anche per questo ogni suo concerto è diverso dall’altro.