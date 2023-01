"Etichettati come razzisti: ma noi non c’entriamo nulla"

"Abbiamo preso le distanze da quelle parole pronunciate da persone che non appartengono alla nostra dirigenza e hanno raggiunto Altavilla Vicentina con mezzi propri, non insieme al gruppo squadra". A parlare è Massimo Coltorti, presidente della Jesina calcio femminile che conferma quelle frasi poco edificanti lanciate in campo dagli spalti. "E’ dura venire etichettati così – spiega ancora Massimo Coltorti – dopo tutto il lavoro e il sacrificio che viene quotidianamente fatto, in un sodalizio che peraltro è sempre stato sensibile a temi sociali ed alla solidarietà. E ora corriamo inoltre il rischio di essere sanzionati dalla giustizia sportiva, per responsabilità oggettiva". C’è grande amarezza per un episodio non nuovo purtroppo per gli stadi, ma stavolta ripreso dalle telecamere, catturato dall’audio e rimbalzato su tutti i media. Poco dopo il video di accusa della presidentessa del Vicenza calcio Erika Maran, Coltorti si è messo in comunicazione con lei: "Ci conosciamo – spiega il presidente della Jesina calcio femminile – ed abbiamo avuto modo di fare luce sull’accaduto: mi ha fatto piacere che abbia subito compreso come quello che è capitato non sia minimamente riconducibile alla Jesina Calcio e ai suoi tesserati. Già dopo la partita ho provato ad avvicinarmi alla giocatrice per portarle la mia vicinanza, ma per le difficoltà linguistiche non siamo riusciti a interloquire". La società Jesina Calcio Femminile unitamente a tutti i propri tesserati già nella giornata di domenica aveva comunicato: "Intendiamo prendere le distanze nella maniera più assoluta e decisa da quanto verificatosi nel corso della partita odierna ed in particolare dalle frasi deplorevoli che sarebbero state proferite nei confronti di una giocatrice del Vicenza da soggetti non facenti parte della nostra società e quanto mai lontani dai nostri valori morali. Esprimiamo la nostra più totale solidarietà e vicinanza alla vostra giocatrice nella speranza che simili episodi non si verifichino più in futuro".