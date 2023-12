Eurolega, il Vitoria è già uno snodo cruciale

Riparte dalle mura amiche il percorso post-natalizio dell’Olimpia Milano che completa la sua serie da 4 partite filate al Forum questa sera contro i baschi di Vitoria. Sarà uno snodo cruciale nel percorso dei biancorossi che devono risalire la classifica se vogliono accedere alla seconda fase, quanto meno ai play-in. La classifica è equilibrata, le squadre sono pari (9 vinte e 7 perse) addirittura dal 4° al 10° post, ci vuole un attimo per andare lassù in cima, ma anche una piccola distrazione per rovinare tutto. Tra queste formazioni c’è anche il Baskonia che arriva a Milano per giocare l’ultima giornata del girone di andata. L’Armani invece deve rincorrere, ha ben 3 vittorie di distacco e non può davvero più sbagliare, a maggior ragione in casa, dove ha perso la metà delle 8 gare disputate. Lo dovrà fare ancora in emergenza in cabina di regia perchè non potrà ancora schierare Shabazz Napier, lo potrà fare solo dalla prima gara del 2024 al Pireo contro l’Olympiacos all’inizio del girone di ritorno.

I baschi arrivano dal sacco di Istanbul, sponda Efes, dopo aver perso due gare di fila (ma a seguito di una sfilza di vittorie tanto che hanno vinto 7 delle ultime 10), ma proprio su squadre come questa l’Olimpia deve fare la corsa per provare ad estrometterle dalle migliori 10. La situazione infortuni continua ad essere complessa: Mirotic, Lo e Ricci sono fuori ancora per un bel po’, rispetto all’ultima gara di campionato potrà rientrare Baron, mentre c’è ancora qualche dubbio su Shields che era uscito un po’ malconcio dall’ultimo tour de force. Di fronte uno dei bomber dell’Eurolega, quel Marcus Howad che viaggia a 18.6 punti a partita risultando il secondo miglior realizzatore della competizione. "Baskonia è una squadra in salute - presenta gli avversari coach Messina - gioca con fiducia, molto aggressiva in difesa e predilige i ritmi alti in attacco dove riceve moltissimo dai due tiratori di punta, Howard e Marinkovic. Noi siamo in condizioni di emergenza, per cui saremo chiamati ad un’altra prova di sacrificio estremo in cui dovremo aiutarci a vicenda sia in difesa che in attacco". Sandro Pugliese