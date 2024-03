European H.O.G. rally a Senigallia, festival motociclistico tra moda, musica e gastronomia

Il 30° European H.O.G. rally dal 6 al 9 giugno a Senigallia, attese 50 mila persone. Non un raduno, non una manifestazione, ma un vero e proprio festival per motociclisti e non, intriso di moda, musica e specialità gastronomiche locali. Un’occasione unica per coloro che hanno intenzione di esplorare nuove strade: un evento aperto a tutti e gratuito tra cuigli appassionati di motociclismo pronti ad attraversare l’Europa per ritorvarsi.

Harley-Davidson sta collaborando con una serie di aziende e marchi italiani per realizzare quello che si preannuncia un evento spettacolare.

L’evento abbraccerà tutto il centro storico: dalla Rocca Roveresca a piazza Garibaldi, oltre a una mostra a cielo aperto, l’Expo Harley-Davidson che si estenderà da via Portici Ercolani fino al lungomare Alighieri. Piazza del Duca sarà invece il punto di partenza per i Demo Ride, prove su strada gratuite e per i giri adventure con la Pan America 1250 special, l’esclusivo modello adventure touring di Harley.

Nei giardini della Rocca Roversca sarà possibile trovare il merchandising ufficiale e le concessionarie Harley-Davidson di tutta Europa. In piazza Garibaldi si troverà anche il palco centrale del raduno dove per tre sere sono stati organizzati spettacoli musicali che vedranno alternarsi artisti italiani e stranieri: il programma musicale è curato da Dj Ringo di Virgin Radio Ringo.

"Si tratta di una grande vetrina per l’intero territorio – spiega Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia – l’evento coinvolge tutta la regione ma è sicuramente una grande occasione per la nostra città".

Si partirà dalle 9 del mattino con partenza da piazzale della Libertà per i Chapter Guided Tour e dalle 10 saranno aperti lo shopping village e le attrazioni di piazza del Duca e piazza Simoncelli, mentre per le esibizioni dei gruppi musicali bisognerà attendere le 19.

Solo venerdì 7 saranno in mostra in piazza Garibaldi le moto personalizzate del Custom Bike Show e sabato alle 10,30 è prevista la sfilata delle moto che dal lungomare si estenderà sulle colline senigalliesi.

"Un’opportunità per l’intera Regione – afferma Chiara Biondi, assessore alla cultura Regione Marche – un evento che torna in Italia dopo 11 anni e proprio nelle Marche dove arriveranno persone provenienti da tutta Europa e non solo".

Un evento che potrebbe diventare fisso in città: "È sempre stato itinerante – spiega Francesco Vanni, managing director Italy, Spain, Portugal – ma non ci sono regole perché non possa ripetersi nella stessa località. Durante questa edizione faremo delle riprese che poi saranno dei docufilm che daranno visibilità all’intera regione".

Silvia Santarelli