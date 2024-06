Europei a Roma, Barontini:: "Obiettivo finale degli 800 metri"

"L’obiettivo? Tornare in finale. Mi è riuscito all’aperto già a Monaco 2022". Simone Barontini ci riprova a conquistare l’ultimo atto di un Campionato Europeo di atletica. Negli 800 metri. Stavolta ancora di più, perché nel fine settimana gareggerà in casa, allo stadio Olimpico, a Roma. Domani, giorno di inizio degli Europei (fino al 12), ci saranno le batterie di qualificazione (inizio alle ore 12:20) per la semifinale in programma sabato. "Sto molto bene, sempre meglio - continua il ragazzo anconetano delle Fiamme Azzurre, classe 1999 -. Considero ormai superati gli infortuni che sono iniziati a ottobre. Prima ho avuto un’infiammazione, poi tre lesioni. L’ultima è stata in Sudafrica. Agli adduttori, in uno degli ultimi giorni di ritiro".

’Baro’ non poteva rischiare. "Dovevo guarire, ma la cosa positiva è che nonostante questi intoppi fisici mi sono sempre allenato e la condizione fisica è molto buona. Ho dovuto saltare solo delle cose specifiche, Fabrizio (coach Dubbini, ndr) ha dovuto cambiare un po’ il programma, ma ci siamo adattati bene. Mi mancava un po di allenamento specifico proprio negli 800, ma sento di aver recuperato e di essere in ottima condizione. Sono carico, voglio fare bene".

Anche se la rifinitura prima della rassegna continentale, disputata a fine maggio, sarebbe potuta andare meglio. "L’ultima gara, a Nancy, non è andata benissimo, perché ho fatto 1’47’’74 non andando oltre la decima posizione. Nella seconda, a Marsiglia, ho concluso ottavo in 1’45’’76, mentre in precedenza a Chorzow non avevo terminato la gara. Tre gare in una settimana mi hanno portato ad arrivare un po’ stanco nell’ultima competizione. Ma sono fiducioso, perché nell’unica gara che ho terminato bene, la seconda, è stato il mio miglior esordio di sempre. Ciò significa che ho lavorato molto bene. La concorrenza? Ci saranno tutti atleti forti. Il livello è molto alto e la gara molto aperta. Sono fiducioso. Speriamo bene". Per Barontini sarà il terzo europeo all’aperto. Nel 2022 fu grande protagonista in Germania con il settimo posto in finale. L’anno scorso arrivò in finale anche nella rassegna indoor, a Istanbul: finì ottavo. In totale ha disputato in maglia azzurra tre Europei al coperto e quello che inizierà venerdì sarà il terzo all’aperto.