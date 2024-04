Europei, Brugnami ancora d’argento

Ieri a Rimini si è conclusa l’ultima gara Juniores di questi entusiasmanti Europei 2024 per la nazionale azzurra con un’altra medaglia d’argento nell’all-around per l’anconetano di Monte San Vito Tommaso Brugnami. Dopo l’argento di squadra di giovedì e i grandissimi successi nelle specialità di sabato dove Brugnami ha conquistato un tris di medaglie con due ori a corpo libero e anelli e un argento al volteggio ieri è sceso in pedana dove ha conquistato un altro successo al concorso generale, laureandosi vice campione europeo dietro al talentuoso francese Mansard che ha conquistato l’oro. Al corpo libero Brugnami ottiene un 13.900 frutto di un’ottima esecuzione. È stata poi la volta del cavallo con maniglie, dove l’azzurro non riesce a replicare la pulizia della gara di qualifica ma termina l’esercizio senza errori che per i giudici vale 12.866. Agli anelli da neo campione europeo in questo attrezzo, non si smentisce e ottiene 13.200. Al volteggio con lo stratosferico 14.600 l’azzurro balza al secondo posto provvisorio. Alle parallele il ginnasta della Giovanile Ancona, pennella ogni elemento e chiude stoppando persino l’uscita. Il suo 13.166 lo assesta in seconda posizione. Nell’ultimo esercizio alla sbarra, Brugnami non si deconcentra e porta a termine una performance magistrale da 13.100 punti che gli vale l’argento.