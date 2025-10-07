Euz II vince il mondiale: al timone Paolo Cian

Quattro regate decisive nell’ultimo day race hanno incoronato campione del mondo classe Platu 25 Euz II di Francesco Lanera (Circolo della Vela Bari), con al timone Paolo Cian, tra i timonieri più noti ed apprezzati non solo nel panorama italiano, protagonista anche nelle ultime edizioni dell’America’s Cup.

Con questo successo Euz II ha confermato il titolo iridato conquistato l’anno scorso ad Atene. La manifestazione organizzata dalla Sef Stamura e sponsorizzata Estra si è conclusa sabato con sei prove complessive – due disputate mercoledì e le restanti quattro, appunto, nella giornata finale – che hanno visto dominare l’equipaggio di Francesco Lanera. Un bottino impressionante: quattro vittorie di prova e due quarti posti di cui uno scartato testimoniano una supremazia espressa praticamente in ogni circostanza.

Il secondo posto è andato a Bonaventura del team Velanelamente (Reale Circolo Tevere Remo), mentre il bronzo è finito al collo dei francesi di Black Flag, di Christophe Chaffardon. Quest’ultimi hanno fatto incetta di riconoscimenti, aggiudicandosi anche la categoria Corinthian (riservata agli amatori) e quella mixed grazie a una presenza femminile a bordo. Nella classifica mixed, secondo posto per i lituani di Keturi Vejai dell’armatore Janulionis Karolis, davanti a Ecclevì del Circolo Nautico Sambenedettese che ha chiuso terzo.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato a Marina Dorica, nella sede sportiva della Sef Stamura Ancona, società organizzatrice dell’evento. Tra i riconoscimenti speciali: miglior equipaggio under 25 ai siciliani di Jhaplin 007 Panahi Dry Gin (Circolo Velico Sicilia) e premio per il miglior armatore-timoniere ancora a Christophe Chaffardon con Black Flag. Quanto alla classifica overall, quarta posizione assoluta per Fandango di Marco Angiolini (Associazione Velica Senigallia), argento all’ultimo mondiale di Atene e primo degli equipaggi marchigiani.

Prima barca anconetana al sesto posto: Uka Uka Ya Man di Gianni Giombi dell’Assonautica, ma anche Irritante dei fratelli Mascino s’è comportato molto bene, specie nell’ultima giornata di regate.

"In queste ultime prove abbiamo affrontato condizioni meteorologiche in continua evoluzione – ha commentato Paolo Cian di Euz II al termine delle regate –. Abbiamo dominato la prima regata, anche se con un margine risicato. Nella seconda qualche imprecisione ci è costata il quarto posto. Quando il vento si è assestato da levante con maggiore intensità abbiamo dimostrato la nostra superiorità. Riconfermarsi campioni del mondo non è mai scontato, ma questo team è davvero eccezionale".

g. p.