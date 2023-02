Eva canta "A muso duro" "Un brano contro l’ansia"

Il suo nuovo singolo l’ha presentato in una vetrina blasonata per giovani artisti qual è Casa Sanremo e al Club Mediterranee al "Monina privè", dove a fare da padrone di casa è stato Michele Monina, critico musicale, anconetano doc. Lei è una giovane molto talentuosa, Eva Capomagi, cantautrice di Polverigi, e il suo nuovo singolo intitolato "A muso duro", appena presentato nel gotha della musica italiana uscirà su tutte le piattaforme digitali a primavera. "In questi giorni sono stata a Sanremo per far conoscere la mia musica – racconta dalla città ligure –. "A muso duro" è un brano cui sono particolarmente legata, è autobiografico e parla del mio legame con l’ansia e di come la musica mi ha aiutato ad allontanarmi un po’ da ‘amicizie sgradite’". Casa Sanremo e il "Monina privè", eventi collaterali al Festival della canzone italiana all’interno del Palafiori e del Club Mediterranee, hanno offerto ai talenti della musica italiana più di una semplice chance di esibirsi e mettersi alla prova davanti agli esperti del settore. "Sono state due bellissime vetrine per proporre la mia musica e spero mi portino fortuna per l’uscita del singolo. È stata una grande emozione stare a Sanremo, in questi giorni si è respirata un’atmosfera unica e sicuramente per chi ha la passione come me per la musica e il canto, è fantastico immergersi in questa città durante il Festival". Capomagi vanta un grande curriculum, da vanto a livello canoro, con premi e riconoscimenti collezionati in giro per l’Italia. E’ lei a sapere che consiglio dare ai giovani talenti che si affacciano al mondo della musica: "Inseguire sempre i vostri sogni fino a realizzarli", ha detto, fiera e umile.