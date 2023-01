Evade dai domiciliari: "Devo comprare le medicine per mio marito malato"

Evade dai domiciliari per comprare le medicine al marito malato. La giustificazione non è servita ad una donna di 51 anni che ora potrebbe vedere inasprita la misura cautelare. La polizia domenica sera è andata a casa sua per un controllo ma in casa c’era solo il marito. E’ stato l’uomo a riferire agli agenti che la moglie era uscita per andare a comprargli le medicine in farmacia. L’uomo l’ha subito chiamata al telefono e lei è tornata scusandosi che non aveva avvisato la polizia di quella uscita improvvisa. Tornata a casa ha detto che la farmacia, quella vicino alle Muse, era chiusa. Per lei e scattata la denuncia per evasione.

Sempre domenica sera una pattuglia delle Volanti ha trovato un somalo di 25 anni, clandestino, in via Marconi con un quantitativo di hashish e 80 euro nascosti nella felpa. Gli agenti si erano insospettiti perché attorno alle 21.30, passando con l’auto, lo avevano visto confabulare con un altro giovani e scambiarsi qualcosa. Quando lo hanno fermato per perquisirlo lui ha buttato un involucro in un tombino che è stato impossibile recuperare. In mano aveva invece un quantitativo di hashish e una banconota da dieci euro. Il resto del denaro lo aveva nella felpa che indossava ma non è stato in grado di riferire ai poliziotti da dove derivasse quel denaro. Lo straniero è risultato privo di dimora e di occupazione lavorativa e aveva dei precedenti per droga. Così il sospetto che i guadagni trovati potevano essere per aver venduto delle dosi di hashish. E’ stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e invitato a regolarizzare la sua posizione all’ufficio immigrazione.