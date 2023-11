Evade dai domiciliari per andare a bere

E’ evaso dagli arresti domiciliari per andare a fare bisboccia e ubriacarsi. E’ andata male ad un 34enne di Ostra che, pur essendo al regime degli arresti domiciliari, ha pensato (male) di uscire di casa tranquillamente, come se nulla fosse.

L’uscita, anche se ha avuto breve durata, gli è bastata per concedersi qualche ora di bagordi dal momento che l’uomo, quanto è stato rintracciato, era completamente ubriaco. Il fatto è successo lunedì sera quando i Carabinieri della stazione di Ostra Vetere, durante l’esecuzione di un servizio di perlustrazione del territorio, hanno effettuato anche alcuni controlli nei confronti di chi è sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Come nel caso del 34enne. All’arrivo nell’abitazione l’uomo non era in casa.

A quel punto è scattata la ricerca da parte dei militari che lo hanno rintracciato ad un chilometro circa dalla propria abitazione. L’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcolica, conseguenza dei bagordi che evidentemente aveva fatto prima. I carabinieri lo hanno subito dichiarato in stato di arresto per il reato di evasione e ricondotto a casa. Il pm infatti ha disposto gli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto.