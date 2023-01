Evade dai domiciliari Scovato in via Crispi

La squadra volante ha arrestato per evasione un uomo residente in città. L’altra notte, all’una circa, la sala operativa della questura allertava le pattuglie in strada dell’evasione dal regime degli arresti domiciliari di un uomo che, a seguito di controllo da parte dei carabinieri, era risultato irreperibile presso la propria abitazione. Le ricerche, che hanno interessato varie zone della città compresa la stazione, hanno consentito agli agenti di rintracciare, poco dopo, il giovane in viale Crispi nei pressi dello scalo ferroviario. Accompagnato in Questura, da accertamenti in banca dati, l’uomo risultava essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Modena per cui tratto in arresto e giudicato in mattinata con rito direttissimo.