Evade dai domiciliari, stavolta finisce in cella

Non sono finiti i guai per il 43enne di Falconara che, giusto martedì scorso, era stato nuovamente riposto agli arresti domiciliari dopo che, nello stesso pomeriggio, era evaso ed era stato colto in flagranza di reato a spasso per la città. Giovedì scorso, infatti - ne hanno dato notizia ieri i carabinieri della Tenenza guidati dal comandante Giuseppe Esposito – è stato trasferito in carcere. In effetti, l’Ufficio di sorveglianza di Ancona ha disposto la sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare con l’aggravio della misura.

Riepilogando i fatti, il tutto è scaturito dall’arresto dell’uomo operato, dagli stessi militari, nella giornata di martedì scorso per il reato di evasione dalla detenzione domiciliare. Il 43enne era stato sorpreso dai carabinieri, in palese violazione della pena di sei mesi per tentato furto ad Ancona, a passeggiare in una strada pubblica.

Dopo la convalida dell’arresto per evasione avvenuta presso il Tribunale di Ancona e la sua immediata liberazione, l’uomo era stato ricondotto a casa sua. Ma al termine delle formalità di rito, il giudice ha disposto l’accompagnamento presso la casa circondariale di Montacuto, dove vi rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

